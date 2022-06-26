Минобороны сообщило о массовых случаях пьянства в бригаде ВСУ

В 30-й механизированной бригаде ВСУ наблюдаются массовые случаи пьянства

Успехи российской армии и Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) сказываются на моральном состоянии военнослужащих украинской 30-й механизированной бригады, сообщается в сводке Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что в бригаде, развернутой вблизи Артемовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и «самовольного оставления боевых позиций».

В сводке уточняется, что 25 июня под контроль ЛНР перешли города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных городах проживает около 108 тысяч человек, общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нашли склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием в освобожденном населенном пункте в Харьковской области. В хранилище, которое находилось в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении украинскими силами переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Javelin и NLAW.