Цены на металл в России значительно снизились

Президент НОСТРОЙ Глушков заявил, что цены на металл в РФ с начала марта снизились на 40%

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил, что цены на металл в России с начала марта значительно снизились. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ситуация с ценами на материалы разнится по регионам, но тенденции приблизительно везде похожие. Он отметил, что на все материалы с начала года наблюдался рост цен, который продолжился в марте, за исключением цен на металл. «По нему с марта наблюдаем снижение — на сегодня он подешевел до 40 процентов», — отметил он.

Глушков добавил, что на цементную группу материалов стоимость также выросла примерно на 20 процентов, а с апреля пошло снижение до 10 процентов. При этом цены пока не вернулись к уровню начала года.

По его словам, похожая ситуация сложилась с ценами и на другие стройматериалы. Он добавил, что в целом рынок стабилизировался.

Ранее рабочая группа Госсовета по энергоэффективности направила в правительство предложение зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков, в частности сжиженного природного газа (СПГ). Планируется, что городские и междугородние перевозчики пассажиров смогут покупать СПГ по регулируемым тарифам в регионах. Мера позволит сдержать цены на топливо и увеличить долю газомоторного транспорта в стране, считают эксперты.