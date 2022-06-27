В России предложили зафиксировать цену газомоторного топлива

«Известия»: в Госсовете предложили зафиксировать цену газомоторного топлива

Рабочая группа Госсовета по энергоэффективности направила в правительство предложение зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков, в частности сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишут «Известия».

По информации издания, планируется, что городские и междугородние перевозчики пассажиров смогут покупать СПГ по регулируемым тарифам в регионах. Мера позволит сдержать цены на топливо и увеличить долю газомоторного транспорта в стране, считают эксперты.

16 июня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил о выделении 3,3 миллиарда рублей на развитие в стране спроса на газомоторную технику.

В январе стало известно, что в России хотят увеличить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива, и Минэнерго намерен скорректировать показатель для городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». «Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — подчеркнули в ведомстве. Использовать газ вместо бензина нужно из-за экологических соображений, добавили там.