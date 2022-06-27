Психолог назвала способ заставить мозг лучше работать

Психолог Лиза Баррет: совместный труд с другими людьми активирует мозг

Психолог и кандидат наук Мишель Маккуэйд назвала необычные способы заставить мозг работать лучше. В статье для Psychology Today она объяснила, как совместный труд с другими людьми поможет активировать мыслительные способности.

Маккуэйд опирается на мнение профессора психологии Лизы Фельдман Баррет, которая уверена, что мозг необходим человеку для «аллостаза» — процесса, в ходе которого мозг прогнозирует и адаптируется к ожидаемым изменениям, уже заранее распределяя ресурсы тела на выполнение задач. Так, человек может помочь мозгу работать эффективнее и тратить минимум ресурсов. Она перечислила несколько психологических приемов, которые помогут в этом.

«Поскольку мы социальные существа, мы влияем на работу мозга друг друга», — заметила эксперт. Так, по ее словам, человек может как заряжать другого энергией и помогать тем самым эффективности собственного мозга, так и, наоборот, негативно влиять на его работу. Психолог советует особо обратить внимание на речь, ведь именно через нее активируются важные области этого органа: «То, что вы говорите, и то, как вы это говорите, влияет на нервную систему окружающих вас людей». Поэтому, чтобы мозг работал лучше, человеку необходимо грамотно выстраивать коммуникацию с окружающими.

Кроме того, специалист рассказала, что мозг получает информацию только об уже произошедших событиях через органы восприятия. «Представьте себе, что ваш мозг заперт в темном ящике (назовем его вашим черепом) и что он способен получать информацию о результатах, происходящих вокруг вас, только через ваши органы чувств», — заявила она. По словам Баррет, поскольку мозг не имеет прямого доступа к самому событию, он формирует ответную реакцию, опираясь на прошлый жизненный опыт. Именно поэтому, если человек с заботой и уважением ведет себя по отношению к окружающим, его мозг не столкнется с незнакомым ранее опытом, а значит, затратит меньше ресурсов.

Помимо этого, мозг участвует в совместных с другими людьми процессах, таких как творчество, общение, сотрудничество. И чтобы активировать свои мыслительные способности, по словам эксперта, достаточно выполнять больше совместной с другими работы. Это позволит мозгу затрачивать меньше ресурсов тела, а значит, сэкономить их для более важных задач.

До этого психотерапевт назвала действенные способы пережить трудные времена без тревоги. По ее словам, в тяжелые периоды важно больше заботиться о себе, хорошо спать и питаться.

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