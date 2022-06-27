Россияне избавились от десятков миллионов тонн мусора

FinExpertiza: россияне избавились от 47,4 миллиона тонн мусора в 2021 году

Граждане России избавились от десятков миллионов тонн отходов за 2021 год. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего жители российских городов сгенерировали 47,4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Показатель оказался на 4,4 процента меньше показателя 2020 года и стал минимальным за последние шесть лет. Аналитики связывают такую динамику с уменьшением численности населения, увеличением доли обработки отходов и несанкционированными свалками, которые не отражаются в официальной отчетности.

В среднем один россиянин ежегодно производит 434,7 килограмма бытового мусора, однако цифра может значительно отличаться в зависимости от региона. В Камчатском крае на каждого горожанина приходится по 893,1 килограмма отходов, а в Якутии — по 649,4 килограмма. Меньше всего мусора производит средний житель Тывы (198,5 килограмма), Ханты-Мансийского округа (230,9 килограмма) и Удмуртии (244,2 килограмма).

Больше всего городского мусора в 2021 году было собрано в Москве — 5,22 миллиона тонн, или 11 процентов от общей массы. На втором месте оказалось Подмосковье (5,18 миллиона тонн, или 10,9 процента), на третьем — Санкт-Петербург (2,1 миллиона тонн, или 4,4 процента). Пятерку лидеров замкнули Краснодарский край (1,8 миллиона тонн) и Ростовская область (1,6 миллиона тонн).

Президент FinExpertiza Елена Трубникова предупредила, что в нынешней экономической ситуации мусорная отрасль может оказаться под ударом из-за недостатка средств. Западные санкции также способны оказать негативное влияние. «Санкции могут ограничить возможности для технологического развития мусороперерабатывающей инфраструктуры, которая серьезно зависит от западных технологий», — пояснила эксперт.

Ранее в июне россиянам предложили облегчить процесс сдачи отходов на переработку. Delivery Club и «Сборка» запустили сервис, позволяющий гражданам вызвать домой такси, которое заберет мусор. Все виды вторсырья компания передает на переработку напрямую.