В России появилась новая награда для участников спецоперации
В России появилась новая награда — Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Официальный геральдический знак — памятная медаль Федеральной службы войск нацгвардии России — согласован с председателем геральдического совета при президенте, уточнятся в документе.
В соответствии с приказом она, в частности, вручается военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим спецзвания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации.
Ее также могут вручать отличившимся в оказании содействия в выполнении задач при проведении спецоперации.
Ранее 27 июня стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову, погибшему в Донбассе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.