В России появилась новая награда для участников спецоперации

Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции»

В России появилась новая награда — Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции». Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Официальный геральдический знак — памятная медаль Федеральной службы войск нацгвардии России — согласован с председателем геральдического совета при президенте, уточнятся в документе.

В соответствии с приказом она, в частности, вручается военным и лицам, проходящим службу в Росгвардии и имеющим спецзвания полиции, а также госслужащим и работникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации.

Ее также могут вручать отличившимся в оказании содействия в выполнении задач при проведении спецоперации.

Ранее 27 июня стало известно, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Александру Попову, погибшему в Донбассе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.