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Путин присвоил звание Героя России погибшему на Донбассе старшему лейтенанту

Президент Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно

Фото: Globallookpress.com

Президент Владимир Путин присвоил погибшему на Донбассе старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно. Указ об этом был опубликован в понедельник, 27 июня, на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что подразделение под командованием Попова прикрывало позиции российских войск на стратегически важном рубеже в ходе спецоперации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу (посмертно)», — отмечается в тексте указа.

По сведениям Минобороны, старший лейтенант был дважды ранен, однако до последнего продолжал руководить бойцами. Благодаря его действиям удалось отбить атаки противника.

Ранее Путин присвоил звание Героя России уроженцу Тувы, старшему сержанту Мергену Донгаку.

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Анна Щербакова
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