Замгенсека НАТО ответил на обвинения в недостаточной помощи Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о безосновательных обвинениях в недостаточной помощи Киеву

Обвинения Украины в том, что НАТО оказывает ей недостаточную помощь, не имеют под собой оснований, заявил заместитель генерального секретарь альянса Мирча Джоанэ в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, наша задача номер один — защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО», — ответил он Киеву.

Джоанэ посоветовал Киеву воспринимать помощь от НАТО в целом. Он пояснил, что это общая и скоординированная помощь западных государств. «Просто взгляните на поддержку, которую мы все оказываем Украине, в комплексе», — призвал замгенсека.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что члены НАТО задумались о выделении дополнительной помощи украинским военным. Он пояснил, что помощь будет включать поставки оборудования для безопасной связи, для систем для борьбы против беспилотников, а также топливо.