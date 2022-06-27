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Замгенсека НАТО ответил на обвинения в недостаточной помощи Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил о безосновательных обвинениях в недостаточной помощи Киеву

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Обвинения Украины в том, что НАТО оказывает ей недостаточную помощь, не имеют под собой оснований, заявил заместитель генерального секретарь альянса Мирча Джоанэ в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«Мы должны тщательно избегать эскалации и возможности войны между Россией и НАТО, которая не пойдет на пользу никому. При всем уважении к Украине, наша задача номер один — защита миллиарда людей, живущих на территории НАТО», — ответил он Киеву.

Джоанэ посоветовал Киеву воспринимать помощь от НАТО в целом. Он пояснил, что это общая и скоординированная помощь западных государств. «Просто взгляните на поддержку, которую мы все оказываем Украине, в комплексе», — призвал замгенсека.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что члены НАТО задумались о выделении дополнительной помощи украинским военным. Он пояснил, что помощь будет включать поставки оборудования для безопасной связи, для систем для борьбы против беспилотников, а также топливо.

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Алина Гончарова
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