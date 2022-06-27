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Лидеры НАТО захотели выделить больше помощи украинским военным

Столтенберг: лидеры стран НАТО договорятся выделить дополнительную помощь военным Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Члены НАТО задумались о выделении дополнительной помощи украинским военным, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, лидеры стран-участниц договорятся об этом на саммите в Мадриде, который пройдет 28-30 июня. Цитату приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что помощь будет включать поставки оборудования для безопасной связи, для систем для борьбы против беспилотников, а также топливо. Цель НАТО в долгосрочной перспективе — «добиться перехода Украины от вооружений советских времен к современному натовскому вооружению».

По словам Столтенберга, на саммите также будет утверждена новая стратегическая концепция, которая является путеводителем для будущего альянса. Кроме того, планируется согласовать крупнейшее преобразование коллективной обороны с увеличением войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове.

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Виктория Кондратьева
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