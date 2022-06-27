Россиян предупредили об опасности купания в Крыму

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам перестать купаться на южном берегу Крыма

Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности купания на южном берегу Крыма. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из-за обильных осадков качество морской воды у побережья Алушты и Севастополя, а также в Бахчисарайском и Симферопольском районах «может не отвечать нормативным показателям».

В ведомстве также добавили, что это временный запрет. Кроме того, ничто не мешает туристам по-прежнему загорать на местных пляжах.

Ранее стало известно о снижении стоимости путевок в Крым. По словам экспертов, цены на отдых на полуострове снизились по сравнению с прошлым годом на 10-15 процентов. Например, стоимость недельного тура на двоих в Феодосии с завтраками начинается от 22 тысяч рублей.