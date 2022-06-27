Стало известно о переданных принцу Чарльзу трех миллионах евро премьером Катара

Sunday Times: принц Чарльз получил от премьера Катара 3 млн евро наличными для фонда

Принц Уэльский Чарльз, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен Джасема Аль Тани. Об этом стало известно британской газете The Sunday Times.

По данным издания, пожертвования были переданы наличными в сумках в период с 2011 по 2015 год. Уточняется, что принц Чарльз принимал денежные средства трижды. При этом одна из встреч проходила в вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус. Тогда чемодан передали двум сотрудникам дворца, которые вручную пересчитали деньги. В чемодане находились банкноты номиналом 500 евро, которые Европейский центральный банк впоследствии изъял из обращения из-за их частого использования в незаконных или серых махинациях. После этого пожертвование было передано в банк Coutts, обслуживающий королевскую семью, и зачислено на счет фонда.

При этом газета отмечает, что не намекает на незаконность произошедшего.

Ранее советник принца Чарльза Майкл Фосетт временно ушел с поста исполнительного директора благотворительного фонда Его Высочества после того, как журналисты The Sunday Times обвинили его в торговле орденами. В частности, утверждалось, что бизнесмен из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз с 2011 года пытался получить британский паспорт. Фосетт, в свою очередь, обещал помочь ему в этом в обмен на щедрые пожертвования.