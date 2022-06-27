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Пленный украинский солдат пожаловался на бросивших его командиров

Пленный украинский солдат Несторук пожаловался на командиров, бросивших его в погребе

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Пленный украинский солдат Михаил Несторук пожаловался на командиров, которые бросили его Волчеяровке, приказав спрятаться в погребе. Об это сообщает РИА Новости.

«Они (украинские командиры — прим. «Ленты.ру») меня бросили. Я один был, они убежали... Мне руку сломало, и осколок в шею попал. Я бегу, а мне майор говорит (командующий всеми нашими ребятами) — перебеги в погреб и там обмотайся», — рассказал украинский военный.

Погреб, где прятался Несторук был раздавлен танком, военный не смог из него выбраться. Позже группировка российских войск «О» («Отважные») освободили Волчеяровку. Военные смогли достать украинского солдата и оказать ему медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что оставшиеся в Лисичанске и Северодонецке группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали убивать иностранных наемников в соответствии с приказом, который им поступил. По данным источника ТАСС, военные Луганской народной республики (ЛНР) уже обнаружили несколько сожженных тел. Среди них удалось опознать наемников из числа англичан и поляков.

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Алевтина Запольская
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