Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР сообщили о ликвидации ВСУ иностранных наемников

ТАСС: ВСУ ликвидируют своих иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Остающиеся в Лисичанске и Северодонецке группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали убивать иностранных наемников. Об этом агентству ТАСС сообщил близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) источник.

По его словам, в подразделения ВСУ поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку те обладают определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе. В случае же их попадания в плен эти сведения могут быть раскрыты.

Материалы по теме:
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
«Он говорил, что его мучает совесть» Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
«Он говорил, что его мучает совесть»Пленных бойцов ВСУ и наемников ждет трибунал. Что они рассказывают своим адвокатам?
31 мая 2022

Источник также рассказал, что военные ЛНР уже обнаружили несколько сожженных тел. Среди них удалось опознать наемников из числа англичан и поляков.

Тактика наемников в Донбассе

26 июня стало известно, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в городе сконцентрировано примерно 12 тысяч украинских военных, которые пытаются покинуть Лисичанск, чтобы оказаться в Солидаре и Краматорске. Представитель МВД ЛНР Виталий Киселев отметил, что наемники бегут мелкими группами в Павлоград. Местные жители и разведка сообщают, что сейчас в Лисичанске собрались 37 британцев, 21 француз, 64 американца.

До этого освобожденный с завода «Азот» в Северодонецке мирный житель, которого украинские военные удерживали в заложниках, подтвердил, что в убежищах на территории завода прятались иностранные наемники. «Иностранная речь была. У нас узел связи есть. И туда заскочили наемники. На английском языке разговаривали. Требовали: где они находятся, где им спрятаться», — заявил мужчина. Бывший заложник рассказал, что наемники дежурили на этажах. Вооруженные силы Украины, по его словам, расставили танки вдоль здания завода и не отпускали мирное население, мотивируя это тем, что «нечего было оставаться».

Материалы по теме:
«Мы давние соперники» Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
«Мы давние соперники»Британия несет большие убытки от санкций против России. Почему Лондону так важно помогать Украине?
18 июня 2022
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта 2022

25 июня сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 80 польских наемников во время удара по корпусам цинкового завода «Мегатекс», который находится в Константиновке. Кроме того, по данным Минобороны России, были уничтожены 20 боевых бронированных машин и 8 установок реактивных систем залпового огня «Град».

>200 иностранных наемников

уничтожили ВКС высокоточными ударами на Украине за 24 июня

«Солдаты удачи»

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Просто хочу, чтобы все закончилось» Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
«Просто хочу, чтобы все закончилось»Безработица, бедность и надежда на мир. Как жители Херсона привыкают к новой жизни
15 июня 2022

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал плененных американцев «солдатами удачи», которые совершали преступления и участвовали в обстрелах российских военнослужащих на территории Украины. Теперь же они должны понести ответственность. Также представитель Кремля пояснил, что Дрюке и Хюйн согласно Женевским конвенциям не попадают в категорию военнопленных, и допустил, что в отношении наемников из США могут применить смертную казнь.

В Вашингтона заявили, что потрясены тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве. Также власти США пообещали сделать «все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой», и призвали соотечественников не посещать Украину для участия в боевых действиях.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о ликвидации ВСУ иностранных наемников
Психолог раскрыла способ преодолеть старые обиды
В Турции заявили о готовности начать военную операцию в Сирии в любой момент
Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России
Арестованную яхту российского миллиардера продадут на аукционе
Стало известно о поставках США систем ПРО средней и большой дальности на Украину
В сети высмеяли лидеров G7 за желание сфотографироваться «круче Путина»
Стало известно о выходе на испытания в Белом море атомной подлодки «Красноярск»
Пушков ответил на слова Джонсона о конце «вечеринки» российских углеводородов
Welt сообщил о покупке Киевом почти трех тысяч гранатометов у Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.