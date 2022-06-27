В ЛНР сообщили о ликвидации ВСУ иностранных наемников

ТАСС: ВСУ ликвидируют своих иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке

Остающиеся в Лисичанске и Северодонецке группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали убивать иностранных наемников. Об этом агентству ТАСС сообщил близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) источник.

По его словам, в подразделения ВСУ поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку те обладают определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе. В случае же их попадания в плен эти сведения могут быть раскрыты.

Источник также рассказал, что военные ЛНР уже обнаружили несколько сожженных тел. Среди них удалось опознать наемников из числа англичан и поляков.

Тактика наемников в Донбассе

26 июня стало известно, что в Лисичанске находятся свыше 120 наемников из Польши, Британии, Франции и США. По словам помощника главы МВД ЛНР Виталия Киселева, в городе сконцентрировано примерно 12 тысяч украинских военных, которые пытаются покинуть Лисичанск, чтобы оказаться в Солидаре и Краматорске. Представитель МВД ЛНР Виталий Киселев отметил, что наемники бегут мелкими группами в Павлоград. Местные жители и разведка сообщают, что сейчас в Лисичанске собрались 37 британцев, 21 француз, 64 американца.

До этого освобожденный с завода «Азот» в Северодонецке мирный житель, которого украинские военные удерживали в заложниках, подтвердил, что в убежищах на территории завода прятались иностранные наемники. «Иностранная речь была. У нас узел связи есть. И туда заскочили наемники. На английском языке разговаривали. Требовали: где они находятся, где им спрятаться», — заявил мужчина. Бывший заложник рассказал, что наемники дежурили на этажах. Вооруженные силы Украины, по его словам, расставили танки вдоль здания завода и не отпускали мирное население, мотивируя это тем, что «нечего было оставаться».

25 июня сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 80 польских наемников во время удара по корпусам цинкового завода «Мегатекс», который находится в Константиновке. Кроме того, по данным Минобороны России, были уничтожены 20 боевых бронированных машин и 8 установок реактивных систем залпового огня «Град».

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«Солдаты удачи»

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал плененных американцев «солдатами удачи», которые совершали преступления и участвовали в обстрелах российских военнослужащих на территории Украины. Теперь же они должны понести ответственность. Также представитель Кремля пояснил, что Дрюке и Хюйн согласно Женевским конвенциям не попадают в категорию военнопленных, и допустил, что в отношении наемников из США могут применить смертную казнь.

В Вашингтона заявили, что потрясены тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве. Также власти США пообещали сделать «все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой», и призвали соотечественников не посещать Украину для участия в боевых действиях.