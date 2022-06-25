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Российские войска уничтожили до 80 польских наемников в ДНР

ВКС России уничтожили до 80 польских наемников при ударе по заводу «Мегатекс»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 80 польских наемников во время удара по корпусам цинкового завода «Мегатекс», который находится в Константиновке. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град"», — рассказал генерал.

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Ранее Конашенков сообщил, что ВКС России высокоточными ударами уничтожили более 200 иностранных наемников на Украине. Кроме того, ударами по пунктам дислокации были уничтожены до 100 солдат Вооруженных сил Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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