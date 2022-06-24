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Минобороны России заявило об уничтожении более 200 наемников на Украине

Генерал Конашенков заявил об уничтожении ВКС более 200 наемников на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские воздушно-космические силы (ВКС) высокоточными ударами уничтожили более 200 иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов (...) по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 "солдат удачи"», --заявил Конашенков.

Кроме того, ударами по пунктам дислокации были уничтожены до 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщал, что при окружении ВСУ в районе городов Горское и Золотое была ликвидирована группа иностранных наемников. Офицер отметил, что вместе с этим военными НМ ЛНР были взяты «трофеи» и получена «очень ценная развединформация».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

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Валерий Розенберг
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