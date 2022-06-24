Минобороны России заявило об уничтожении более 200 наемников на Украине

Генерал Конашенков заявил об уничтожении ВКС более 200 наемников на Украине

Российские воздушно-космические силы (ВКС) высокоточными ударами уничтожили более 200 иностранных наемников на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов (...) по трем пунктам дислокации иностранных наемников в Николаеве, Голицыно Николаевской области, а также Олешки Харьковской области уничтожено более 200 "солдат удачи"», --заявил Конашенков.

Кроме того, ударами по пунктам дислокации были уничтожены до 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщал, что при окружении ВСУ в районе городов Горское и Золотое была ликвидирована группа иностранных наемников. Офицер отметил, что вместе с этим военными НМ ЛНР были взяты «трофеи» и получена «очень ценная развединформация».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».