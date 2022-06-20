В Кремле назвали плененных на Украине американцев «солдатами удачи»

Представитель Кремля Песков назвал плененных на Украине американцев «солдатами удачи»

Граждане США Александр Дрюке и Энди Хюйн, взятые в плен на Украине, являются «солдатами удачи». Об этом телеканалу MSNBC заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал, что американцы совершали преступления и участвовали в обстрелах российских военнослужащих на территории Украины. Теперь же они должны понести ответственность.

Также Песков пояснил, что Дрюке и Хюйн согласно Женевским конвенциям не попадают в категорию военнопленных.

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

Позднее Хюйн рассказал, что находился в составе отряда, который относился к разведывательному батальону. Его отряд назывался «Багет», потому что большинство в нем составляли французские граждане. Он рассказал, что украинские войска отступили и попросили обеспечить прикрытие. В то время как наемники обеспечивали прикрытие российские войска установили контроль над позицией, и они были вынуждены отступить, отметил Хюйн. «Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам», — добавил он.