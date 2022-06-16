США отреагировали на сообщения о взятии двух американцев в плен на Украине

Кирби заявил, что США следят за сообщениями о взятии двух американцев в плен на Украине

Белый дом в курсе сообщений о взятии двух бывших военнослужащих США в плен на Украине, но не готов подтвердить достоверность этой информации, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в случае, если эта информация окажется правдивой, Соединенные Штаты сделают «все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой».

Я не могу подтвердить эти сообщения. Мне стало об этом известно только перед тем, как я пришел сюда. Мы приложим все силы, чтобы проследить за этим Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

Сообщение о пленных

В среду, 15 июня, британская газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.

По данным издания, 39-летний Дрюке, служивший в Ираке, и 27-летний Хьюн были добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Спецгруппа иностранных наемников Task Force Baguette опубликовала сети заявление, что двое американцев, названных в посте Бама и Хейт, были захвачены в плен неделю назад. В настоящее время с ними не удается выйти на связь.

Сослуживец Дрюке и Хьюна заявил, что мужчины были схвачены во время миссии. Им предоставили неточные данные о нахождении российских войск. «Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что русские уже штурмуют его», — сообщил он изданию. Он также отметил, что в той вылазке на стороне украинской армии действовал отряд из всего лишь десяти человек.

Призыв Белого дома

Джон Кирби заявил, что Белый дом призывает американских граждан не посещать Украину для боевых действий. Он подчеркнул, что есть другие способы поддержать Киев.

Думаю, что сейчас удачное время напомнить, что мы выступаем против того, чтобы американцы ездили на Украину и участвовали в боевых действиях на Украине Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

В конце апреля бывший официальный представитель Белого дома Джен Псаки также призвала американцев воздержаться от поездок на Украину после гибели наемника из США Уилли Дж. Кэнсела.

Псаки подчеркнула, что основной совет в последние несколько месяцев заключается в том, что американцы не должны «ездить на Украину ни по каким причинам».

Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать вместо того, чтобы ездить на Украину и воевать там. Это зона боевых действий Джен Псаки Бывший официальный представитель Белого дома

Иностранные наемники на Украине

2 июня официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что численность иностранных наемников на Украине с начала спецоперации по защите республик Донбасса сократилась почти вдвое — до 3,5 тысячи человек.

Конашенков отметил, что общая численность иностранных наемников, которые были намерены участвовать в боевых действиях против России, изначально составляла 6,6 тысячи человек. Он добавил, что с начала мая поток наемников на Украину фактически иссяк.

При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки Игорь Конашенков Официальный представитель Минобороны генерал-майор

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что к началу июня число иностранных наемников, которые действуют на стороне Украины, сократилось почти вдвое.

Кто-то погиб, кто-то одумался, кто-то вернулся домой, а кто-то попал в плен Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова заявила, что наиболее активно набирают афганских беженцев и «недобитых в Сирии игиловцев» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

По ее словам, за рубежом уже было рекрутировано свыше 6,5 тысячи наемников из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии. Они призваны пополнить «редеющие ряды вооруженных сил Украины».