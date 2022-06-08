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Россия заявила о сокращении числа иностранных наемников на Украине

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что число наемников на Украине сократилось вдвое

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что к началу июня число иностранных наемников, действующих на стороне Украины, сократилось почти вдвое. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кто-то погиб, кто-то одумался, кто-то вернулся домой, а кто-то попал в плен», — уточнила Захарова, добавив, что вербовка продолжается. По ее словам, наиболее активно набирают афганских беженцев и «недобитых в Сирии игиловцев» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Официальный представитель МИД сообщила, что за рубежом уже было рекрутировано свыше 6,5 тысячи наемников из США, Британии, Израиля, Польши, Канады и Чехии. Они призваны пополнить «редеющие ряды вооруженных сил Украины».

2 июня официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков также сообщал об уменьшении численности наемников до 3,5 тысячи человек. По его словам, изначально в боевых действиях против России намеревались участвовать 6,6 тысячи человек. Однако с начала мая поток наемников на Украину фактически иссяк.

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Варвара Кошечкина
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