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Белый дом призвал американцев не воевать на Украине

Джон Кирби: Белый дом призвал граждан США не посещать Украину для боевых действий

Фото: Lisa Ferdinando / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Белый дом призывает американских граждан не посещать Украину для боевых действий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя сообщения о взятии двух бывших военнослужащих из США в плен под Харьковом. Его цитирует ТАСС.

«Думаю, что сейчас удачное время напомнить, что мы выступаем против того, чтобы американцы ездили на Украину и участвовали в боевых действиях на Украине», — заявил Кирби. По его словам, есть другие способы поддержать Киев.

При этом представитель Белого дома отметил, что не готов подтвердить достоверность информации о захвате пленных американцев. «Я не могу подтвердить эти сообщения. Мне стало об этом известно только перед тем, как я пришел сюда. Мы приложим все силы, чтобы проследить за этим», — добавил он.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих из США — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн — попали в плен во время проведения миссии под Харьковом. По данным издания, они считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными.

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Марина Совина
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