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В США прокомментировали сообщения о взятии двух американцев в плен на Украине

Джон Кирби: Белый дом следит за сообщениями о взятии двух граждан США в плен на Украине

Фото: Lisa Ferdinando / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Белый дом в курсе сообщений о взятии двух бывших американских военнослужащих в плен под Харьковом, но не готов подтвердить достоверность этой информации. Так координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби прокомментировал соответствующую статью The Telegraph. Его слова приводит ТАСС.

«Я не могу подтвердить эти сообщения. Мне стало об этом известно только перед тем, как я пришел сюда. Мы приложим все силы, чтобы проследить за этим», — заявил Кирби.

Представитель Белого дома заверил, что в случае, если эта информация окажется правдивой, США сделают «все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой».

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих из США — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн — попали в плен во время проведения миссии под Харьковом. По данным издания, они считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими военными.

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Марина Совина
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