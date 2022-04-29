В США призвали воздержаться от поездок на Украину после гибели американца

Белый дом призвал «не ездить на Украину ни по каким причинам» после гибели наемника из США

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки призвала американцев воздержаться от поездок на Украину после гибели наемника из США Уилли Дж. Кэнсела. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать вместо того, чтобы ездить на Украину и воевать там. Это зона боевых действий», — подчеркнула пресс-секретарь.

Псаки добавила, что основной совет в последние несколько месяцев заключается в том, что американцы не должны «ездить на Украину ни по каким причинам».

При этом она не сообщила дополнительных деталей о гибели Кэнсела, отметив, что у Белого дома нет официального подтверждения этой информации. Пресс-секретарь выразила соболезнования его семье.

Президент США Джо Байден также высказался о ситуации с американским гражданином и назвал ее печальной. «Это очень печально. У него остался маленький ребенок», — сказал глава государства.

29 апреля США объявили о первом погибшем в ходе конфликта на Украине американском наемнике. О смерти Уилли Дж. Кэнсела рассказала его вдова Бриттани Кэнсел. Мужчина прилетел в Польшу 12 марта и пересек границу Украины в период с 12 по 13 марта.

