Слова Пескова о возможной казни американских наемников потрясли власти США

Кирби: Белый дом потрясен словами Пескова о возможной казни американских наемников

Власти США потрясены тем, что российское должностное лицо может предполагать возможность смертной казни для отправившихся на Украину американцев, которых обвиняют в наемничестве. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

Так Кирби отреагировал на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о взятых в плен российскими войсками наемников из США.

Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

21 июня Песков допустил, что в отношении наемников из США могут применить смертную казнь. Он заявил, что власти Донецкой народной республики (ДНР) могут принять решение о смертной казни, однако это осуществляться судом, в решение которого Кремль не будет вмешиваться.

Американские наемники

15 июня британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

Спустя несколько дней Хюйн сообщил, что находился в составе отряда, который относился к разведывательному батальону. Его отряд назывался «Багет». Он заявил, что большинство в нем составляли французские граждане.

По словам американского военного, украинские войска отступили и попросили обеспечить прикрытие. Он сообщил. что пока наемники обеспечивали прикрытие, российские войска установили контроль над позицией, и они были вынуждены отступить.

Мы были вынуждены отступить. Мой сослуживец и я три часа провели в окопе… Затем мы часов пять шли через лес. В конечном счете мы вышли на дорогу и сдались российским войскам Энди Хюйн Американский наемник

Еще один военный США, вернувшийся с Украины, заявил, что американским «солдатам удачи» не стоит недооценивать мощь российской армии и отправляться воевать на Украину, так как там они могут погибнуть или стать калеками.

Мужчина отметил, что осознавал все риски перед поездкой на Украину, однако все равно недооценил силу российской армии. От этого он предостерег и других наемников, которые захотят повторить его путь.

Реакция США

После того, как стало известно о взятых в плен российскими войсками наемников из США, власти США пообещали сделать «все возможное, чтобы безопасным образом вернуть их домой».

Джон Кирби призвал американских граждан не посещать Украину для боевых действий. Он подчеркнул, что есть другие способы поддержать Киев.

Думаю, что сейчас удачное время напомнить, что мы выступаем против того, чтобы американцы ездили на Украину и участвовали в боевых действиях на Украине Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома

В апреле бывший официальный представитель Белого дома Джен Псаки также призвала американцев воздержаться от поездок на Украину после гибели наемника из США Уилли Дж. Кэнсела.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс позже заявил, что американская сторона согласилась на контакт с Россией по задержанным на Украине американским гражданам, которые отправились туда для участия в боевых действиях.

Если мы решим, что такие контакты через наше посольство в Москве или по другим каналам будут продуктивными в плане получения большего количества информации о местонахождении этих лиц, то мы не будем колебаться перед тем, чтобы это сделать Нед Прайс Официальный представитель Госдепартамента

По словам Прайса, в случае, если американские граждане официально принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, они должны находиться в статусе военнопленных согласно Женевской конвенции.