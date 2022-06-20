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Американский наемник с Украины предостерег других от недооценки мощи России

Наемник из США предостерег других от поездок на Украину и недооценки России

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Американским «солдатам удачи» не стоит недооценивать мощь российской армии и отправляться воевать на Украину, поскольку там они могут погибнуть или стать калеками. Об этом рассказал военный США, вернувшийся с Украины, в интервью для издания CBS News.

Мужчина отказался раскрывать свою личность, однако рассказал, что участвовал в боях в этой стране. Он признал, что осознавал все риски перед поездкой на Украину, но все равно недооценил силу российской армии. От этого он предостерег и других наемников, которые захотят повторить его путь.

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«Вас могут убить, или из-за вас могут убить кого-то еще. Люди должны осознать, насколько это жестко. Это не "Талибан" (террористическое движение, запрещенное в РФ). Это не иракская армия. У русских есть поддержка с воздуха и превосходство в воздухе, вне сомнений», — подчеркнул собеседник издания.

Он также оценил слухи о том, что американских наемников по имени Энди Хюйн и Александр Друке взяли в плен. По мнению анонима, они тоже недооценили мощь российской армии и зря согласились на поездку на Украину.

О том, что двое наемников, воевавших на стороне Киева, попали в плен к российским солдатам, ранее писало издание The Telegraph.

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Виктория Кондратьева
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