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США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам

Госдеп заявил, что США готовы к контактам с Россией по задержанным на Украине американцам

Фото: Артур Габдрахманов/ РИА Новости

США согласились на контакт с Россией по задержанным на Украине американским гражданам, отправившимся туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает ТАСС.

Он указал, что в настоящее время Вашингтон пока не обращался к Москве с подобным запросом. По его словам, российская сторона также не передавала данных, что американцы находятся по стражей.

«Если мы решим, что такие контакты через наше посольство в Москве или по другим каналам будут продуктивными в плане получения большего количества информации о местонахождении этих лиц, то мы не будем колебаться перед тем, чтобы это сделать», — подчеркнул Прайс.

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Представитель Госдепартамента также добавил, что в случае, если граждане США официально участвовали в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, они должны находиться в статусе военнопленных согласно Женевской конвенции. Он напомнил, что такие лица обладают иммунитетом комбатантов, их нельзя преследовать за участие в конфликте.

Прайс сообщил, что Вашингтон находится в контакте с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста по поводу местонахождения американцев.

Ранее британское издание The Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

Заявление о том, что двое американцев, именуемых как Бама и Хейт, были взяты в плен, также опубликовала спецгруппа иностранных наемников Task Force Baguette, уточнив, что эти граждане США не выходят на связь уже неделю.

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Марина Совина
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