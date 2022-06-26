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Освобожденный с «Азота» мирный житель рассказал об иностранных наемниках

Освобожденный с «Азота» мирный житель заявил, что на заводе прятались иностранные наемники

Фото: Oleksii Kovalovukrinform/ Globallookpress.com

Освобожденный с завода «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) мирный житель, которого украинские военные удерживали в заложниках, рассказал, что в убежищах на территории завода прятались иностранные наемники. Об этом сообщают «Известия».

«Иностранная речь была. У нас узел связи есть. И туда заскочили наемники. На английском языке разговаривали. Требовали: где они находятся, где им спрятаться», — заявил мужчина.

Бывший заложник рассказал, что наемники дежурили на этажах. Вооруженные силы Украины, по его словам, расставили танки вдоль здания завода и не отпускали мирное население, мотивируя это тем, что «нечего было оставаться».

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что, по словам освобожденных с завода гражданских, на территории «Азота» остались сотни мирных жителей. Их выходу мешают возобновившиеся обстрелы. По его словам, эвакуация продолжится, как только позволит безопасность.

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Марина Совина
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