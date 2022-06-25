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В ЛНР заявили о сотнях оставшихся на «Азоте» мирных жителей

Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что на территории «Азота» остались сотни мирных жителей
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Alexander Rekun/ Globallookpress.com

Люди, вышедшие из убежищ на территории завода «Азот» в Северодонецке, сообщили об оставшихся на предприятии сотнях мирных жителей. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Он отметил, что часть гражданских успела покинуть промзону, однако в убежищах, которые не сообщаются между собой, остаются люди. Их выходу мешают возобновившиеся обстрелы.

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«Ко многим из убежищ боевики не имели доступа и пытались разными способами вытащить из подземелий мирных. Поджигали стены и двери, пытались загонять дым в щели и воздуховоды укрытий. Уходя, многие входы в убежища нацисты заминировали», — сообщил Мирошник.

Он добавил, что на территории «Азота» установлено много ловушек и растяжек, с которыми работаю саперы ЛНР. По словам посла, эвакуация продолжится, как только позволит безопасность.

Ранее вышедшие с территории завода «Азот» мирные жители рассказали, что в убежищах на территории предприятия остались больные дети, у них рвота, диарея и температура. Бывшие заложники отметили, что украинские военные не выпускают людей и используют гражданское население в качестве живого щита.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). По словам главы государства, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) ЛНР.

Мировая история санкций


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Марина Совина
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