Вышедшие с «Азота» гражданские рассказали об оставшихся в убежище больных детях

Вышедшие с «Азота» в ЛНР мирные жители рассказали об оставшихся в убежище больных детях

Вышедшие с территории завода «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) мирные жители рассказали, что в убежищах на территории предприятия остались больные дети, у них рвота, диарея и температура, передает РИА Новости.

Бывшие заложники отметили, что украинские военные не выпускают людей и используют гражданское население в качестве живого щита. По оценкам одной из женщин, всего на заводе остаются до тысячи человек.

Мирная жительница Мария рассказала корреспондентам агентства, что в районе первой проходной вместе с ней вышло около 40 человек, они с семьей выбирались на свой страх и риск, под угрозой обстрелов.

«Наше убежище очень деформировано, в него прилетело, там очень опасно. Там находятся дети. Люди боятся выходить, потому что украинские военные сказали, что это будет расстрел», — добавила ее мать Юлия.

По словам женщин, гражданские в убежище питались рисом и консервами, украинские военные забирали у них продукты и воду.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе военных действий в Северодонецке. По его словам, с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В настоящий момент ведется зачистка аэропорта и населенного пункта Боровское.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции России на Украине (СВО). По словам главы государства, так Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) ЛНР.

