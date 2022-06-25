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Кадыров рассказал об освобождении промышленной зоны в Северодонецке

Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении промзоны и аэропорта Северодонецка

Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ходе военных действий в Северодонецке. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

По словам Кадырова, с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В настоящий момент ведется зачистка аэропорта и населенного пункта Боровское.

Глава Чечни поблагодарил помощника по силовому блоку Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции Луганской народной республики.

«Так держать! Россия, вперед! Я обещал хорошие новости? Вы их получаете!» — добавил Кадыров.

Ранее 24 июня Киев сообщил об отступлении Вооруженных сил Украины от Северодонецка. «К сожалению, да», — заявил представитель украинских властей, отвечая на вопрос, придется ли ВСУ покинуть Северодонецк.

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Марк Успенский
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