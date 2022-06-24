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Украинские власти сообщили об отступлении ВСУ из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что ВСУ было приказано покинуть Северодонецк

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) было приказано покинуть Северодонецк. Его цитирует ТАСС.

«К сожалению, да», — сообщил представитель киевских властей, отвечая на вопрос, придется ли украинским войскам отступать из Северодонецка.

По его словам, военнослужащие ВСУ и Национальная гвардия получили команду отходить на новые позиции.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю. Он также призвал украинских военных, находящихся в этих городах, сдаться союзным силам, чтобы сохранить себе жизнь.

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Алевтина Запольская
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