Украинские власти сообщили об отступлении ВСУ из Северодонецка

Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что ВСУ было приказано покинуть Северодонецк

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) было приказано покинуть Северодонецк. Его цитирует ТАСС.

«К сожалению, да», — сообщил представитель киевских властей, отвечая на вопрос, придется ли украинским войскам отступать из Северодонецка.

По его словам, военнослужащие ВСУ и Национальная гвардия получили команду отходить на новые позиции.

Ранее помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю. Он также призвал украинских военных, находящихся в этих городах, сдаться союзным силам, чтобы сохранить себе жизнь.