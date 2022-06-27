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Психолог дала совет для первого занятия сексом после смерти партнера

Психолог Лаан: думать об умершем партнере во время секса с новым нормально

Фото: unsplash

Психолог, специалист по работе с горем Коринн Лаан рассказала о том, каким должно быть первое занятие сексом после смерти предыдущего партнера. Ее совет на эту трудную тему приводит издание Metro.

По словам Коринн, прежде всего нужно не торопиться, если не хочется вновь вступать в интимную связь после потери. Она указала на то, что думать об умершем партнере во время первого секса с новым нормально. «Любовь продолжается. Попытайтесь расслабиться, выровнять дыхание, успокоиться и существовать в моменте», — говорит она.

Психолог дала совет четко сформулировать новому партнеру то, чего от него хочется на физическом и эмоциональном уровне, и внимательно выслушать его пожелания.

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Если интимная жизнь становится проблемной, Коринн рекомендует обратиться в психотерапевту и проработать чувство вины. «Вина за то, что вы слишком быстро оправились после трагедии, обычное дело. Нормально чувствовать, что вы предаете память о возлюбленном. Делайте то, что кажется правильным, и не заглушайте воспоминания о прошлом», — говорит она.

Ранее сексолог Рейчел Кук перечислила шесть правил, которым нужно следовать решившим расстаться парам. Она рекомендует во время расставания четко указывать причины разрыва, быть честным, не общаться с экс-партнером покровительственно, не бросать его с помощью сообщения в мессенджере, признавать свою часть ответственности и не отправлять в игнор.

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Александра Лисица
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