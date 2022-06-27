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Стало известно о планах США передать Украине системы ПРО

CNN: США планируют поставить на Украину системы ПРО средней и большой дальности

Фото: Kyodo / Reuters

США намерены поставить системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности на Украину. Об этом стало известно CNN от источников в американской администрации.

По информации телеканала, Вашингтон может объявить о своем решении на этой неделе. Возможно, Киеву запланируют поставить и другие виды военной помощи, включая контрбатарейные радары и боеприпасы, отметил собеседник CNN.

Возвращение ЕвроПРО?

В прошлые годы одним из факторов международной напряженности был вопрос размещения американской системы ПРО в Европе. В России полагали, что развертывание ЕвроПРО представляет угрозу национальной безопасности страны и настаивали, чтобы гарантии ненаправленности системы противоракетной обороны против России были зафиксированы на бумаге. США же отказывались предоставлять такие гарантии, утверждая, что размещение противоракет в Румынии и Польше призвано защитить регион от ближневосточной угрозы.

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Озабоченность у Москвы вызывал факт, что система ЕвроПРО за счет стандартизированных пусковых установок могла быть очень быстро переведена в наступательный режим — по утверждению российской стороны, изначально разработанная как зенитная, полуторатонная ракета Standart Missile-3 может наносить удары по наземным целям. Кроме того, система противоракет могла значительно нарушить паритет сил, ограничив военные возможности России.

Бессрочная помощь Украине

26 июня в ходе саммита страны «Большой семерки» (G7) подготовили проект заявления, по которому обязуются бессрочно помогать Украине. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в документе. Отмечается, что G7 рассматривает использование доходов от пошлин для помощи Украине.

450миллионов долларов

дополнительно решили выделить США Украине в качестве военной помощи

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выделят Украине дополнительную военную помощь в размере 450 миллионов долларов. Он уточнил, что в очередной пакет помощи войдут вооружения и техника. В частности, Киев получит новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) и десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем. Кроме того, США поставят 18 патрульных катеров, «чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути».

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По подсчетам Белого дома, общая сумма американской военной помощи Украине с начала президентского срока Джо Байдена составила около 6,8 миллиарда долларов. При этом значительная часть этих средств была выделена после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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