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В ДНР озвучили потери Киева с начала конфликта

Власти ДНР заявили, что Киев потерял более 50 тысяч военных с начала конфликта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Донецкой народной республики (ДНР) озвучили потери Киева с начала вооруженного конфликта в стране. Предположительно, в результате боевых действий погибли 50 тысяч военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, передает РИА Новости.

«По моим наблюдениям, из того, что попадает в сеть, если все это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта», — заявил Безсонов.

Он также отметил, что, по его подсчетам, более 150 тысяч украинских военных могут быть ранены. Большинство боеспособных и опытных подразделений Украины, считает Безсонов, были взяты в плен или уничтожены, а те, кто приходит на замену «крайне деморализованы».

Также замминистра заявил, что владеет информацией о планах Киева перебросить бригады с белорусской границы в Донбасс.

Ранее Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила, что в ходе боев под Лисичанском Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли «тяжелые потери в живой силе и бронетехнике».

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Алевтина Запольская
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