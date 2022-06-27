В ЛНР рассказали о тяжелых потерях украинских войск под Лисичанском

НМ ЛНР заявила, что ВСУ понесли тяжелые потери в живой силе и бронетехнике под Лисичанском

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) России продолжает развивать наступление в районе Лисичанска. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В НМ отметили, что в ходе боев под Лисичанском Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли «тяжелые потери в живой силе и бронетехнике». В ведомстве также добавили, что силам ЛНР удалось заполучить трофейное вооружение.

Ранее стало известно, что оставшиеся в Лисичанске и Северодонецке подразделения украинских военных в соответствии с поступившим им приказом начали убивать иностранных наемников. Как сообщил источник ТАСС, бойцы НМ ЛНР уже обнаружили несколько сожженных тел, среди которых удалось опознать наемников из числа англичан и поляков.