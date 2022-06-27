Китай отреагировал на создание Западом конкурента инициативе «Пояс и путь»

МИД Китая выступил против заявлений и действий, очерняющих идею «Один пояс — один путь»

Китай выступает против действий и заявлений, которые под предлогом строительства глобальной инфраструктуры «очерняют и порочат» инициативу «Один пояс — один путь». Так отреагировал на создание Западом конкурента китайской идее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что Пекин приветствует все инициативы, содействующие строительству глобальной инфраструктуры. «Однако мы выступаем против заявлений и действий, которые под прикрытием строительства инфраструктуры продвигают геополитические калькуляции, очерняют и порочат инициативу "Один пояс — один путь"», — добавил он.

Ранее Белый дом сообщил, что Группа семи (G7) намерена выделить 600 миллиардов долларов на развитие глобальной инфраструктуры. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что эта инициатива должна стать альтернативой китайскому «Поясу и пути».

13 июня сообщалось, что Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи, в ходе которой рассказал, что Вашингтон пугает возможная помощь Пекина Москве.

Инициатива «Один пояс — один путь», введенная лидером Китая Си Цзиньпином в 2013-м, предполагает активизацию международных торгово-инвестиционных проектов с привлечением большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К ней присоединись 150 стран.