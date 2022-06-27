Стало известно о поставках США систем ПРО средней и большой дальности на Украину

CNN: США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности

США намерены поставить системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности на Украину. Об этом стало известно CNN от источников в американской администрации.

По информации телеканала, Вашингтон может объявить о своем решении на этой неделе. Возможно, Киеву запланируют поставить и другие виды военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары, отметил собеседник CNN.

24 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительную военную помощь в размере 450 миллионов долларов. В частности, Киев получит новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем и 18 патрульных катеров.

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