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Диетолог перечислила подходящие для питания в жару продукты

Диетолог Соломатина: в летний рацион нужно включить охлаждающие продукты

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, подходящие для питания в жару. В интервью для радио «Sputnik» она объяснила, каким должен быть летний рацион и какие продукты помогут охладиться.

Диетолог отмечает, что питание в летний период должно отличаться от питания в период зимний, так как в холодное время организму требуется дополнительная энергия, а в теплое время — нет. «Летом не нужно запускать нашу "печь", чтобы согреваться, можно обходиться легкими "энергоносителями"», — привела метафору Соломатина.

Она рекомендует включить в рацион легкие продукты, помогающие бороться с жарой. «Есть продукты, которые считаются охлаждающими. Это цитрусовые, например лайм, лимон, грейпфрут, а также мята, огурец. Как ни странно, горячий зеленый чай тоже может охлаждать», — поделилась опытом эксперт.

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Кроме того, Соломатина отметила пользу овощных супов в летний период времени: «Холодные летние супы, например гаспачо, окрошка, свекольник, содержат много овощей, зелени, клетчатки, дают насыщение и не требуют огромного количества энергии для переваривания». По ее мнению, такие супы очищают организм и кормят полезную микрофлору кишечника.

До этого диетолог рассказала россиянам о вреде некоторых летних продуктов для фигуры. По ее словам, чрезмерное употребление фруктов и свежевыжатых соков может привести к проблемам с весом.

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Елена Матвиенко
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