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Диетолог рассказала россиянам о вреде некоторых летних продуктов для фигуры

Диетолог Михалева: большое количество фруктов в рационе приведет к проблемам с весом

Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала россиянам о вреде некоторых популярных летних продуктов для фигуры. В пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Ленты.ру», она объяснила, как большое количество фруктов и свежевыжатых соков в ежедневном рационе может привести к проблемам с весом.

Врач отмечает, что летом похудеть легче, так как возрастает физическая активность, и снижается аппетит. Однако при этом, чтобы справиться с жарой, люди, по словам Михалевой, незаметно употребляют множество вредных для фигуры продуктов, из-за которых цифры на весах вряд ли будут радовать.

Среди таких безобидных, на первый взгляд, продуктов, эндокринолог выделила прохладительные напитки вроде газировки, кваса и молочных коктейлей, которыми люди привыкли утолять жажду. «Это тоже еда с достаточно высоким количеством калорий и простых углеводов. Но мы не воспринимаем сладкий напиток как прием пищи, не испытываем сытости и съедаем еще больше калорий», — объяснила она.

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Другие напитки, которые, по ее мнению, приводят к набору веса — свежевыжатые соки. «Из-за отсутствия клетчатки в соках практически вся фруктоза усвоится организмом и пойдет на синтез жира, если регулярно их пить. Гораздо лучше съесть фрукт целиком, что позволит получить и витамины», — сообщила диетолог.

При этом Михалева дополнила, что чрезмерное употребление фруктов не принесет никакой пользы организму. «Из-за того что в фруктах содержится достаточно много простых сахаров, они могут способствовать набору лишних килограммов. Поэтому людям, склонным к набору веса, рекомендуется съедать не более 3-4 средних фруктов в день», — предупредила врач.

До этого врач рассказала о вредных летних привычках многих россиян. По ее словам, частое употребление холодного кофе и купание в водоемах могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

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Елена Матвиенко
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