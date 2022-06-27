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Ценам на жилье в России спрогнозировали рост

Экономист Минчичова спрогнозировала рост цен на жилье в России в ближайшие годы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В ближайшие годы жилье в России продолжит дорожать на фоне высокого спроса у населения. Рост цен на недвижимость спрогнозировала замдиректора института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова, пишет «Российская газета».

По оценкам экономиста, многие россияне рассматривают покупку квартиры как инструмент инвестиций и способ сохранить сбережения. «Это закон спроса и предложения. Пока спрос есть, цены будут расти. Особенно, пока экономическая ситуация нестабильна. Но есть и вопрос наличия денег на обеспечение этого спроса», — пояснила Минчичова.

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Директор института финансовой грамотности Михаил Петриченко отметил, что строительный рынок занимает пять процентов в структуре ВВП России, а операции с недвижимостью — 10 процентов. По словам эксперта, с этим связано стремление государства в нынешней экономической ситуации создать условия для повышения спроса на ипотеку, предлагая различные программы льготного кредитования.

«Строительный рынок привязан к доходам населения, а к строительному рынку привязано большое количество других рынков — строительных материалов, мебели, оборудования, бытовой техники. Не случайно больше внимание уделяется строительному рынку, и такое отношение к ипотеке. Сегодня правительством принимаются меры стимулирования спроса на ипотеку путем снижения ипотечной ставки. Но бюджет не в состоянии вытянуть все эти процессы, поэтому необходимо заниматься экономикой на всей территории страны», — добавил Петриченко.

Ранее специалисты ЦИАН выяснили, что Челябинск обогнал Москву по росту цен на квартиры в новостройках. С начала 2022 года этот тип жилья подорожал в городе на 34,4 процента, до 5,74 миллиона рублей. Вторую строчку заняла Казань с динамикой в 33,2 процента — средняя цена поднялась до 9,66 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнула Уфа, где новые объекты подорожали на 22,6 процента, до 6,05 миллиона рублей.

Ударная волна
Нина Ташевская
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