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Челябинск обогнал Москву по росту цен на новое жилье

«ЦИАН.Аналитика»: с начала 2022-го новые квартиры в Челябинске подорожали на 34,4 процента

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Челябинск стал лидером среди российских городов-миллионников по росту стоимости жилья в новостройках. По этому показателю он обогнал Москву — столица заняла 14-ю позицию. Об этом говорится в исследовании «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

С начала 2022 года в среднем квартиры в Челябинске подорожали на 34,4 процента до 5,74 миллиона рублей. Вторую строчку заняла Казань с динамикой в 33,2 процента — средняя цена поднялась до 9,66 миллиона рублей. Топ-3 списка замкнула Уфа, где новые объекты подорожали на 22,6 процента до 6,05 миллиона рублей.

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Ниже расположились Самара с ростом стоимости на 21,2 процента до 5,29 миллиона рублей, и Ростов-на-Дону с динамикой в 20,8 процента — средняя стоимость квартиры поднялась до 5,57 миллиона рублей. В Москве новостройки подорожали на 2,2 процента до 15,84 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге зафиксировали динамику в 7,2 процента — средняя стоимость достигла 10,7 миллиона рублей.

Снижение стоимости зафиксировали только в Омске — новое жилье в среднем подешевело на 7,8 процента до 6,69 миллиона рублей.

Ранее в федеральной компании «Этажи» выяснили, что среди малых городов России в семь раз дешевле, чем в Москве, жилье стоит в Ирбите Свердловской области. За квадратный метр жилья там придется отдать 40,6 тысячи рублей — в 7,8 раза меньше, чем в столице.

Ударная волна
Нина Ташевская
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