В США увидели прогресс России в Донбассе

Представитель Пентагона заявил о признании прогресса ВС России в спецоперации на Украине

В США признали прогресс России в Донбассе в ходе специальной военной операции. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает РИА Новости.

В американском военном ведомстве указали на преимущество российских войск по количеству вооружения и численности состава армии.

«Мы видим прогресс России в Донбассе», — заявил представитель министерства обороны США на брифинге журналистам.

Ранее Пентагон отказался от идеи дать Киеву передовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C из-за страха перед российскими ПВО. Военные чиновники выразили опасения, что российские ПВО смогут сбить их и получить доступ к секретным технологиям.