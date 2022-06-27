В США увидели прогресс России в Донбассе
Представитель Пентагона заявил о признании прогресса ВС России в спецоперации на Украине
В США признали прогресс России в Донбассе в ходе специальной военной операции. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает РИА Новости.
В американском военном ведомстве указали на преимущество российских войск по количеству вооружения и численности состава армии.
«Мы видим прогресс России в Донбассе», — заявил представитель министерства обороны США на брифинге журналистам.
Ранее Пентагон отказался от идеи дать Киеву передовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C из-за страха перед российскими ПВО. Военные чиновники выразили опасения, что российские ПВО смогут сбить их и получить доступ к секретным технологиям.