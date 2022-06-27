Умер миллиардер и владелец Ray-Ban Леонардо дель Веккьо

Владелец компании Ray-Ban Леонардо дель Веккьо умер в возрасте 87 лет

Умер итальянский миллиардер и владелец компании Ray-Ban Леонардо дель Веккьо. Соответствующая информация появилась на сайте холдинга EssilorLuxottica, владеющего брендом.

Сообщается, что дель Веккьо ушел из жизни в возрасте 87 лет. Это произошло 27 июня в городе Шарантон-ле-Пон, Франция. Причину смерти официальные представители не называют. Согласно данным Forbes, состояние семьи предпринимателя оценивается в 24,8 миллиарда долларов.

Бизнесмен являлся выходцем из бедной семьи. Когда ему исполнилось семь лет, мать отправила его в приют. В 1960 году он запустил производство оправ, а годом позже основал компанию Luxottica. На данный момент упомянутая организация является крупнейшим поставщиком очков на мировой рынок, выпуская коллекции для известных брендов, в числе которых Prada, Versace, Giorgio Armani и другие.

В январе 2022 года ушел из жизни известный французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер. Дизайнер умер вечером в воскресенье, 23 января. Представитель Мюглера Жан-Батист Ружо сообщил, что смерть модельера наступила от естественных причин.