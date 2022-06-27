Психотерапевт подсказала способ пережить тяжелый развод

Психиатр Кадрова порекомендовала убрать фотографии бывшего партнера после развода

Врач-психиатр и психотерапевт Александра Кадрова подсказала способ пережить тяжелый развод. О боли после разрыва отношений она поговорила с «Вечерней Москвой».

Прежде всего, психотерапевт указала на то, что пережить — это значит осознать случившееся и принять произошедшие изменения в жизни, а не забыть о разводе. Кадрова рекомендует позволять себе говорить о своих чувствах, поскольку это способствует проживанию утраты. «В действительности иногда лежать пластом и смотреть в стену — лучшее, чем вы можете помочь себе. С оговоркой на адекватный период времени: нет ничего предосудительного, а тем более патологического в том, чтобы рыдать в подушку два дня», — сказала она, добавив, что если горе длится месяцами, надо обратиться к специалисту.

Кадрова также посоветовала оставить надежду на воссоединение. «Прекратите общение с бывшим партнером хотя бы на время. Уберите подальше фотографии и подарки. Не занимайтесь навязчивой слежкой в соцсетях», — порекомендовала специалистка.

Когда острое переживание потери будет позади, эксперт разрешает подумать о том, какие ошибки были допущены и как не допустить их в новых отношениях. Кроме того, она советует не забрасывать свои дела и работу. «Вероятно, полезно будет даже включиться в новый проект, прокачать имеющиеся или освоить новые навыки — по мере сил, разумеется. Общайтесь с близкими, не уходите в себя — сходите в театр с друзьями или устройте дегустацию сыров на даче. Не запускайте быт», — призывает она.

Полезным, продолжила Кадрова, будет и сходить на свидание, не заставляя себя заводить сразу же новые отношения. «К счастью, в этом вопросе нет дедлайнов — неторопливость и способность прислушиваться к собственному сердцу приведут вас к правильному человеку в правильное время. Важно понимать, что переживание боли расставания, как и любой утраты, — это процесс, имеющий начало и конец», — обнадежила психиатр.

Ранее сексолог Рейчел Кук перечислила шесть правил, которым нужно следовать решившим расстаться парам. Секс-терапевт рекомендует во время расставания четко указывать причины разрыва, быть честным, не общаться с экс-партнером покровительственно, не бросать его с помощью сообщения в мессенджере, признавать свою часть ответственности и не отправлять человека в игнор.