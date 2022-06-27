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Силовые структуры

Троих сотрудников Росгвардии уволили за превышение полномочий

На Сахалине уволили троих сотрудников Росгвардии, вынудивших мужчину отдать им деньги

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Южно-Сахалинске троих сотрудников правоохранительных органов заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июне этого года фигуранты, применяя физическое насилие к местному жителю, вынудили его передать им деньги. Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службы управления Росгвардии по области, сообщники были росгвардейцами.

В отношении них возбудили уголовное дело. После этого была проведена служебная проверка, по результатам которой подозреваемых уволили из Росгвардии за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

3 июня сообщалось, что омского полицейского осудили за служебный подлог и превышение полномочий. Будучи начальником районного отдела ГИБДД, он допускал к сдаче экзаменов подставных лиц и даже сам сдавал экзамены вместо водителей.

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Елизавета Новикова
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