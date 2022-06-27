Жителям одного региона предложили тур по Ингушетии, Северной Осетии и Грузии

Для жителей Самары разработан маршрут по Ингушетии, Северной Осетии и Грузии

В Ингушетии для туристов из Самары разработали недельный тур по равнинной и горной Ингушетии, Северной Осетии и Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора международного аэропорта Магас Магомеда Цурова, в Самаре и в других городах Поволжья сейчас возросла популярность путешествий по Северному Кавказу. «Да и в Грузию проще попасть именно через наши регионы. Сейчас в регионе создан семидневный тур для туристов из Самары, в рамках которого в воскресенье гости прилетают в Ингушетию, посещают сначала равнинную и горную части региона в течение двух дней, затем отправятся в Северную Осетию, оттуда в Грузию и обратно в Ингушетию для вылета в воскресенье в Самару», — рассказал он.

Цуров отметил, что прямые рейсы в Самару и обратно в федеральном округе сейчас принимает только аэропорт в Ингушетии.

«Мы недавно запустили рейс в Самару и обратно, уже выполнено три рейса, и данное направление набирает популярность с каждым разом. Сейчас это единственный рейс в Самару из СКФО, и к нам приезжают из других регионов округа, чтобы отправиться по этому направлению. Рост привлекательности рейса обусловлен еще и тем, что через Самару жителям субъектов Северного Кавказа удобнее и экономичнее добраться в другие регионы Поволжья, чем летать через ту же Москву», — добавил он.