Украина арестовала имущество «Ростеха» и других компаний из России

Суд Украины арестовал активы «Ростеха» и других компаний из России на сумму более $152 млн

Суд Украины арестовал активы российских компаний на сумму более 152 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генерального прокурора страны.

По информации пресс-службы ведомства, судом наложен арест на имущество девяти предприятий, принадлежащих российским холдингам «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также 70 объектов недвижимости, включая земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 миллиарда гривен (более 8,1 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» 23 июня заявил о захвате российскими военными поставленных Украине французских Caesar. Кроме того, французский политик Режиса Кастельно рассказал, что две САУ в хорошем состоянии присвоили российские военные. По его словам, машины отправили на УВЗ для изучения.

12 мая Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. В поддержку указа проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.