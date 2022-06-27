Украина арестовала имущество «Ростеха» и других компаний из России
Суд Украины арестовал активы российских компаний на сумму более 152 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис генерального прокурора страны.
По информации пресс-службы ведомства, судом наложен арест на имущество девяти предприятий, принадлежащих российским холдингам «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также 70 объектов недвижимости, включая земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 миллиарда гривен (более 8,1 миллиарда рублей).
Ранее сообщалось, что российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» 23 июня заявил о захвате российскими военными поставленных Украине французских Caesar. Кроме того, французский политик Режиса Кастельно рассказал, что две САУ в хорошем состоянии присвоили российские военные. По его словам, машины отправили на УВЗ для изучения.
12 мая Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории республики. В поддержку указа проголосовали 334 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.