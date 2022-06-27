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Кремль прокомментировал саммит G7

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что в Кремле следили за саммитом G7
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Global Look Press

В Кремле следили за заявлениями участников саммита «Большой семерки» (G7). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы наблюдаем, конечно, за тем, что там происходит», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на саммите G7 планируется обсудить возможности наращивания давления на Россию из-за Украины. Также лидеры стран должны были затронуть вопрос тактики выстраивания отношений с президентом России Владимиром Путиным в новых условиях.

Саммит «Большой семерки» под председательством Германии прошел с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии с участием лидеров Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии.

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Никита Абрамов
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