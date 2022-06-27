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Определено место проведения рок-фестиваля «Тамань-2022»

Рок-фестиваль «Тамань-2022» пройдет в центре Новороссийска

Фото: Музыкальный фестиваль «Тамань»

Рок-фестиваль «Тамань-2022» пройдет на центральном стадионе Новороссийска — место определили после согласования с Минприроды. Об этом сообщает 93.ru.

Изначально организаторы хотели провести фестиваль на Суджукской косе, однако место проведения пришлось изменить из-за охранного статуса территории.

Фестиваль пройдет с 11 по 14 августа, к участию приглашены в том числе Кипелов, «Агата Кристи», Гарик Сукачев, группа LUMEN и «Наив». Организаторы не намерены менять план по постройке двух сцен для выступления.

В пятницу, 24 июня, в Екатеринбурге стартовал самый крупный музыкальный фестиваль Уральского федерального округа Ural Music Night. На мероприятие были приглашены как молодые музыканты, так и известные артисты и коллективы — МакSим, Uma2rman, АК-47, «Браво», «Песняры», Найк Борзов, Ольга Серябкина, «Курара», Татьяна Овсиенко, «Запрещенные барабанщики», Теона Контридзе и другие — всего около трех тысяч человек.

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Сергей Истомин
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