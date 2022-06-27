Перечислены последствия поставки США на Украину новых систем ПРО

Военный эксперт Козин счел необходимым политически ограничить США за поставки ПРО Украине

России стоит применить в отношении Соединенных Штатов Америки политические и экономические ограничения и напомнить о решении, которое запрещает поставлять любые виды вооружений и военной техники в зоны, где ведутся боевые действия, считает член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы США поставить на Украину новые системы противоракетной обороны (ПРО) и перечислил последствия этого решения.

Угроза для авиации

США намерены поставить ПРО средней и большой дальности на Украину. Об этом стало известно CNN от источников в американской администрации. По информации телеканала, Вашингтон может объявить о своем решении на этой неделе. Возможно, Киеву запланируют поставить и другие виды военной помощи, включая контрбатарейные радары и боеприпасы, отметил собеседник CNN.

Мы просто обязаны противостоять. Как только самолет тяжелой военно-транспортной авиации США или НАТО пересекает границу Западной Европы с Украиной, такие самолеты сразу же должны уничтожаться Владимир Козин военный эксперт

«Потому что поток идет сначала авиасредствами, а потом уже дальше расползается по различным районам Украины», — завил Козин.

Военный эксперт указал на то, что говорить о дальности пока не представляется возможным, потому что это зависит от класса и вида оружия.

Естественно, это не приведет к прекращению нашей специальной военной операции. Но может представлять угрозу и для нашей авиации, и для наших ракетных систем Владимир Козин военный эксперт

«Мы знаем по оперативному комплексу системы ПРО в Румынии, которые уже переведены на боевое дежурство несколько лет назад, что могут загружаться системы и чисто оборонительные, и наступательные. Наступательные — это крылатые ракеты класса «Томагавк», которые могут нести и обычные, и ядерные виды вооружений», — сообщил он.

Недопустимые поставки

Владимир Козин убежден, что к новости о поставках нужно отнестись серьезно и сделать американцам предупреждение о недопустимости таких поставок.

«Нам нужно напомнить США о решении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое запрещает поставлять любые виды вооружений и военной техники в зоны, где ведутся боевые действия. Естественно, отозвать нашего посла Анатолия Антонова из Вашингтона для консультации в Москву. Тем самым понизить уровень нашего представительства в Америке. И применить различные меры торгово-экономического воздействия в отношении США», — считает эксперт.

Военный эксперт считает, что помимо политического воздействия на США, необходимо прекратить поставку стратегического сырья и материалов в Америку.

Решения НАТО

В ближайшее время пройдет саммит НАТО, и нужно смотреть за решениями, которые будут там приниматься, полагает Козин.

«Но ждать милости от природы мы не можем. Мы должны действовать очень активно и наступательно. Потому что это оружие будет убивать наших людей, наших летчиков, граждан Украины, которые симпатизируют Киеву и не симпатизируют», — заключил он.

По подсчетам Белого дома, общая сумма американской военной помощи Украине с начала президентского срока Джо Байдена составила около 6,8 миллиарда долларов. При этом значительная часть этих средств была выделена после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.