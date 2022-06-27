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Россиянин пойдет под суд за убийство инвалида гвоздодером ради банок с компотом

В Челябинской области грабители до смерти забили инвалида и украли компот и сигареты

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Челябинской области россиянин пойдет под суд за разбой и убийство. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2021 года разбойники при помощи гвоздодера пробрались в частный дом в селе Шабурово, чтобы похитить пенсию у знакомых инвалидов. Когда один из них проснулся и попытался помешать грабителям, те начали бить его и забили до смерти. После этого они украли семь пачек сигарет, четыре банки компота и бутылку подсолнечного масла.

Второй брат в момент происшествия спал в соседней комнате и не заметил, как произошла расправа. «Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в региональной прокуратуре.

Что касается соучастника преступления, то уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с тем, что он признан невменяемым, нуждающимся в принудительном лечении.

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Владимир Седов
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