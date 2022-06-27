В российских школах введут программы патриотического воспитания

Голикова заявила, что до конца года во всех школах России введут патриотическое воспитание

До конца 2022 года во всех школах России введут программы патриотического воспитания. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры», ее слова передает РИА Новости.

Она напомнила, что с 2021 года в составе национального проекта «Образование» стартовал федеральный проект «Патриотическое воспитание».

«Уже по итогам 21 года более чем в 92 процентах школ и колледжей внедрены рабочие программы воспитания с охватом более чем 97 процентов школьников и 88 процентов студентов. В этом году такие программы будут внедрены во всех образовательных организациях», — объяснила Голикова.

Уже на данный момент, подчеркнула вице-премьер, подготовлена нормативно-правовая база, внедряется институт советников, а также формируется должность директора по воспитанию для помощи педагогам.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что в правительстве занялись проработкой вопроса о включении в образовательные программы младших классов курсов исторического просвещения. Кроме того, планируется установить для вузов страны единые требования по преподаванию истории.