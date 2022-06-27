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В российских школах введут программы патриотического воспитания

Голикова заявила, что до конца года во всех школах России введут патриотическое воспитание

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

До конца 2022 года во всех школах России введут программы патриотического воспитания. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время заседания Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры», ее слова передает РИА Новости.

Она напомнила, что с 2021 года в составе национального проекта «Образование» стартовал федеральный проект «Патриотическое воспитание».

«Уже по итогам 21 года более чем в 92 процентах школ и колледжей внедрены рабочие программы воспитания с охватом более чем 97 процентов школьников и 88 процентов студентов. В этом году такие программы будут внедрены во всех образовательных организациях», — объяснила Голикова.

Уже на данный момент, подчеркнула вице-премьер, подготовлена нормативно-правовая база, внедряется институт советников, а также формируется должность директора по воспитанию для помощи педагогам.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что в правительстве занялись проработкой вопроса о включении в образовательные программы младших классов курсов исторического просвещения. Кроме того, планируется установить для вузов страны единые требования по преподаванию истории.

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Никита Абрамов
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